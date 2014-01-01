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09.A334.11_диск тормозной задний!\ Toyota Land Cruiser all 96> артикул 09A33411 BREMBO в Алматы

09A33411 BREMBO 09.A334.11_диск тормозной задний!\ Toyota Land Cruiser all 96>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A33411
Наименование 09.A334.11_диск тормозной задний!\ Toyota Land Cruiser all 96>
Высота [мм] 68
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 106
Толщина тормозного диска (мм) 18
Момент затяжки [Нм] 112
Минимальная толщина [мм] 16
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 312

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A334.11_диск тормозной задний!\ Toyota Land Cruiser all 96> производителя BREMBO с артикулом 09A33411 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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