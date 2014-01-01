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09.A204.11_диск тормозной передний!\ Toyota Land Cruiser 4.0/3.0D-4D 03> артикул 09A20411 BREMBO в Алматы

09A20411 BREMBO 09.A204.11_диск тормозной передний!\ Toyota Land Cruiser 4.0/3.0D-4D 03>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A20411
Наименование 09.A204.11_диск тормозной передний!\ Toyota Land Cruiser 4.0/3.0D-4D 03>
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 338
Высота [мм] 67
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 108
Толщина тормозного диска (мм) 28
Момент затяжки [Нм] 112
Минимальная толщина [мм] 26

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A204.11_диск тормозной передний!\ Toyota Land Cruiser 4.0/3.0D-4D 03> производителя BREMBO с артикулом 09A20411 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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