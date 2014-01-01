|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09A14210
|Наименование
|09.A142.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi L400/Space Gear 2.4/2.5TD 4WD 94>
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|93
|Толщина тормозного диска (мм)
|24
|Момент затяжки [Нм]
|98
|Минимальная толщина [мм]
|22,4
|Наружный диаметр [мм]
|276
|Высота [мм]
|45
|Количество отверстий
|6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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