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Тормозной диск артикул 09A11610 BREMBO в Алматы

09A11610 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A11610
Наименование Тормозной диск
Наружный диаметр [мм] 256
Высота [мм] 45
Количество отверстий 4
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 64
Толщина тормозного диска (мм) 24
Момент затяжки [Нм] 108
Минимальная толщина [мм] 22,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 09A11610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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