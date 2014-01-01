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09.A109.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Lexus RX300/RX350/RX400h 3.0-3.5 03> артикул 09A10911 BREMBO в Алматы

09A10911 BREMBO 09.A109.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Lexus RX300/RX350/RX400h 3.0-3.5 03>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A10911
Наименование 09.A109.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Lexus RX300/RX350/RX400h 3.0-3.5 03>
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 62
Толщина тормозного диска (мм) 28
Момент затяжки [Нм] 103
Минимальная толщина [мм] 26
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 319
Высота [мм] 49
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A109.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Lexus RX300/RX350/RX400h 3.0-3.5 03> производителя BREMBO с артикулом 09A10911 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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