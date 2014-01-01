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09.9996.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Pajero 2.5TDi/3.2Di-D/3.5GDi 00> артикул 09999610 BREMBO в Алматы

09999610 BREMBO 09.9996.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Pajero 2.5TDi/3.2Di-D/3.5GDi 00>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09999610
Наименование 09.9996.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Pajero 2.5TDi/3.2Di-D/3.5GDi 00>
Минимальная толщина [мм] 24,4
Момент затяжки [Нм] 100
Обработка Высокоуглеродистый
Высота [мм] 46
Наружный диаметр [мм] 290
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 6
Толщина тормозного диска (мм) 26
Диаметр центрирования [мм] 94

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9996.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Pajero 2.5TDi/3.2Di-D/3.5GDi 00> производителя BREMBO с артикулом 09999610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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