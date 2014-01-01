|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09987111
|Наименование
|09.9871.11_диск тормозной задний!\ Audi Q7 3.0TDi-4.2 TDi/ 3.6FSi/4.2FSi 06>
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Поверхность
|с покрытием
|Высота [мм]
|74
|Наружный диаметр [мм]
|358
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Диаметр центрирования [мм]
|85
|Минимальная толщина [мм]
|26
|Момент затяжки [Нм]
|160
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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