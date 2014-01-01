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09.9871.11_диск тормозной задний!\ Audi Q7 3.0TDi-4.2 TDi/ 3.6FSi/4.2FSi 06> артикул 09987111 BREMBO в Алматы

09987111 BREMBO 09.9871.11_диск тормозной задний!\ Audi Q7 3.0TDi-4.2 TDi/ 3.6FSi/4.2FSi 06>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09987111
Наименование 09.9871.11_диск тормозной задний!\ Audi Q7 3.0TDi-4.2 TDi/ 3.6FSi/4.2FSi 06>
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 74
Наружный диаметр [мм] 358
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 85
Минимальная толщина [мм] 26
Момент затяжки [Нм] 160

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9871.11_диск тормозной задний!\ Audi Q7 3.0TDi-4.2 TDi/ 3.6FSi/4.2FSi 06> производителя BREMBO с артикулом 09987111 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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