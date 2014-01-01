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09.9870.11_диск тормозной передний!\ VW Tuareg 4.2-6.0/Porsche Cayenne 4.8 07-10 артикул 09987011 BREMBO в Алматы

09987011 BREMBO 09.9870.11_диск тормозной передний!\ VW Tuareg 4.2-6.0/Porsche Cayenne 4.8 07-10
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09987011
Наименование 09.9870.11_диск тормозной передний!\ VW Tuareg 4.2-6.0/Porsche Cayenne 4.8 07-10
Высота [мм] 69
Наружный диаметр [мм] 368
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 36
Диаметр центрирования [мм] 85
Минимальная толщина [мм] 34
Момент затяжки [Нм] 160
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9870.11_диск тормозной передний!\ VW Tuareg 4.2-6.0/Porsche Cayenne 4.8 07-10 производителя BREMBO с артикулом 09987011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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