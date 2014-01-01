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09.9825.21_диск тормозной передний!\ MB W211/S211/C219/X204 3.0-5.0/3.2CDi/4.0CDi 02> артикул 09982521 BREMBO в Алматы

09982521 BREMBO 09.9825.21_диск тормозной передний!\ MB W211/S211/C219/X204 3.0-5.0/3.2CDi/4.0CDi 02>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09982521
Наименование 09.9825.21_диск тормозной передний!\ MB W211/S211/C219/X204 3.0-5.0/3.2CDi/4.0CDi 02>
Толщина тормозного диска (мм) 32
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 29,4
Момент затяжки [Нм] 130
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 65
Наружный диаметр [мм] 330
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9825.21_диск тормозной передний!\ MB W211/S211/C219/X204 3.0-5.0/3.2CDi/4.0CDi 02> производителя BREMBO с артикулом 09982521 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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