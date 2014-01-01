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09.9764.23_диск тормозной перед. перфор. с насечками!\ MB W204/S204/W211/W212/S211/S212 AMG 6.3 08> артикул 09976423 BREMBO в Алматы

09976423 BREMBO 09.9764.23_диск тормозной перед. перфор. с насечками!\ MB W204/S204/W211/W212/S211/S212 AMG 6.3 08>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09976423
Наименование 09.9764.23_диск тормозной перед. перфор. с насечками!\ MB W204/S204/W211/W212/S211/S212 AMG 6.3 08>
Высота [мм] 65
Минимальная толщина [мм] 33
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией, с прорезом / с отверстиями, Сдвоенные тормозные диски
Обработка Высокоуглеродистый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 360
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 36
Диаметр центрирования [мм] 67

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9764.23_диск тормозной перед. перфор. с насечками!\ MB W204/S204/W211/W212/S211/S212 AMG 6.3 08> производителя BREMBO с артикулом 09976423 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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