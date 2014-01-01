|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09976423
|Наименование
|09.9764.23_диск тормозной перед. перфор. с насечками!\ MB W204/S204/W211/W212/S211/S212 AMG 6.3 08>
|Высота [мм]
|65
|Минимальная толщина [мм]
|33
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией, с прорезом / с отверстиями, Сдвоенные тормозные диски
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Наружный диаметр [мм]
|360
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|36
|Диаметр центрирования [мм]
|67
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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