|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09959810
|Наименование
|09.9598.10_диск тормозной передний!\ Hyundai Sante Fe/Trajet 2.4/2.7 00>
|Момент затяжки [Нм]
|100
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Высота [мм]
|46
|Наружный диаметр [мм]
|294
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|26
|Диаметр центрирования [мм]
|69
|Минимальная толщина [мм]
|24,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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