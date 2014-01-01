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09.9508.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB Sprinter, VW Crafter 06> артикул 09950811 BREMBO в Алматы

09950811 BREMBO 09.9508.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB Sprinter, VW Crafter 06>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09950811
Наименование 09.9508.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB Sprinter, VW Crafter 06>
Количество отверстий 6
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 85
Минимальная толщина [мм] 25
Момент затяжки [Нм] 175
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 69
Наружный диаметр [мм] 300
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9508.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB Sprinter, VW Crafter 06> производителя BREMBO с артикулом 09950811 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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