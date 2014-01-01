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09.9372.21_диск тормозной передний!\ Land Rover Range Rover 4.2i 05> артикул 09937221 BREMBO в Алматы

09937221 BREMBO 09.9372.21_диск тормозной передний!\ Land Rover Range Rover 4.2i 05>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09937221
Наименование 09.9372.21_диск тормозной передний!\ Land Rover Range Rover 4.2i 05>
Наружный диаметр [мм] 360
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 79
Минимальная толщина [мм] 27
Момент затяжки [Нм] 140
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 81

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9372.21_диск тормозной передний!\ Land Rover Range Rover 4.2i 05> производителя BREMBO с артикулом 09937221 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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