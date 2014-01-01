|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09937221
|Наименование
|09.9372.21_диск тормозной передний!\ Land Rover Range Rover 4.2i 05>
|Наружный диаметр [мм]
|360
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|30
|Диаметр центрирования [мм]
|79
|Минимальная толщина [мм]
|27
|Момент затяжки [Нм]
|140
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Поверхность
|с покрытием
|Высота [мм]
|81
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 09.9372.21_диск тормозной передний!\ Land Rover Range Rover 4.2i 05> производителя BREMBO с артикулом 09937221 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита