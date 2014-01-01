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09.9172.11_диск тормозной передний!\ BMW E60/E61 520-530/525&530D 03> артикул 09917211 BREMBO в Алматы

09917211 BREMBO 09.9172.11_диск тормозной передний!\ BMW E60/E61 520-530/525&530D 03>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09917211
Наименование 09.9172.11_диск тормозной передний!\ BMW E60/E61 520-530/525&530D 03>
Момент затяжки [Нм] 120
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 77
Наружный диаметр [мм] 324
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 79
Минимальная толщина [мм] 28,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9172.11_диск тормозной передний!\ BMW E60/E61 520-530/525&530D 03> производителя BREMBO с артикулом 09917211 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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