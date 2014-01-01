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09.9143.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 100 4.7/4.2TD 98> артикул 09914311 BREMBO в Алматы

09914311 BREMBO 09.9143.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 100 4.7/4.2TD 98>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09914311
Наименование 09.9143.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 100 4.7/4.2TD 98>
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 313
Высота [мм] 70
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 115
Толщина тормозного диска (мм) 32
Момент затяжки [Нм] 103
Минимальная толщина [мм] 30

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9143.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 100 4.7/4.2TD 98> производителя BREMBO с артикулом 09914311 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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