|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09914311
|Наименование
|09.9143.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 100 4.7/4.2TD 98>
|Поверхность
|с покрытием
|Наружный диаметр [мм]
|313
|Высота [мм]
|70
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|115
|Толщина тормозного диска (мм)
|32
|Момент затяжки [Нм]
|103
|Минимальная толщина [мм]
|30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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