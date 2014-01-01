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09.9132.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6/2.5TD 98> артикул 09913210 BREMBO в Алматы

09913210 BREMBO 09.9132.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6/2.5TD 98>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09913210
Наименование 09.9132.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6/2.5TD 98>
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 87
Толщина тормозного диска (мм) 24
Момент затяжки [Нм] 98
Минимальная толщина [мм] 22,4
Наружный диаметр [мм] 314
Высота [мм] 45
Количество отверстий 6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9132.10_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6/2.5TD 98> производителя BREMBO с артикулом 09913210 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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