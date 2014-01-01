|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09908611
|Наименование
|09.9086.11_диск тормозной задний! с покрытием\ Toyota Land Cruiser 100 4.2TD/4.7 98>
|Высота [мм]
|103
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|110
|Толщина тормозного диска (мм)
|18
|Момент затяжки [Нм]
|112
|Минимальная толщина [мм]
|16
|Поверхность
|с покрытием
|Наружный диаметр [мм]
|329
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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