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09.9077.1X_диск тормозной передний! перфорированный Xtra\ Subaru Impreza 2.0 00> артикул 0990771X BREMBO в Алматы

0990771X BREMBO 09.9077.1X_диск тормозной передний! перфорированный Xtra\ Subaru Impreza 2.0 00>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 0990771X
Наименование 09.9077.1X_диск тормозной передний! перфорированный Xtra\ Subaru Impreza 2.0 00>
Минимальная толщина [мм] 22,5
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 293
Высота [мм] 57
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 58
Толщина тормозного диска (мм) 24
Момент затяжки [Нм] 100

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9077.1X_диск тормозной передний! перфорированный Xtra\ Subaru Impreza 2.0 00> производителя BREMBO с артикулом 0990771X в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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