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09.9077.11_диск тормозной передний!\ Subaru Impreza 2.0T 94> артикул 09907711 BREMBO в Алматы

09907711 BREMBO 09.9077.11_диск тормозной передний!\ Subaru Impreza 2.0T 94>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09907711
Наименование 09.9077.11_диск тормозной передний!\ Subaru Impreza 2.0T 94>
Минимальная толщина [мм] 22
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 293
Высота [мм] 57
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 58
Толщина тормозного диска (мм) 24
Момент затяжки [Нм] 100

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.9077.11_диск тормозной передний!\ Subaru Impreza 2.0T 94> производителя BREMBO с артикулом 09907711 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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