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Тормозной диск артикул 09890314 BREMBO в Алматы

09890314 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09890314
Наименование Тормозной диск
Толщина тормозного диска (мм) 20
Момент затяжки [Нм] 75
Минимальная толщина [мм] 18
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 260
Высота [мм] 41
Количество отверстий 4
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 59

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 09890314 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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