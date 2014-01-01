|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09887631
|Наименование
|09.8876.31_диск тормозной задний!\ Land Rover Discovery III 4.4 04>,Range Rover Sport 4.2/4.4 05>
|Минимальная толщина [мм]
|17
|Момент затяжки [Нм]
|140
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Поверхность
|с покрытием
|Высота [мм]
|59
|Наружный диаметр [мм]
|350
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|20
|Диаметр центрирования [мм]
|79
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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