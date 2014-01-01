|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09884011
|Наименование
|09.8840.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Honda Accord 2.4, Acura CL/MDX/TL 99-06
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|64
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Момент затяжки [Нм]
|108
|Минимальная толщина [мм]
|26
|Поверхность
|с покрытием
|Наружный диаметр [мм]
|300
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Высота [мм]
|47,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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