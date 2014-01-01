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09.8726.10_диск тормозной передний!\ MB C140/W140 2.8-6.0/3.0/3.5TD 95-98 артикул 09872610 BREMBO в Алматы

09872610 BREMBO 09.8726.10_диск тормозной передний!\ MB C140/W140 2.8-6.0/3.0/3.5TD 95-98
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09872610
Наименование 09.8726.10_диск тормозной передний!\ MB C140/W140 2.8-6.0/3.0/3.5TD 95-98
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 27,4
Момент затяжки [Нм] 130
Обработка Высокоуглеродистый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 82
Наружный диаметр [мм] 320
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.8726.10_диск тормозной передний!\ MB C140/W140 2.8-6.0/3.0/3.5TD 95-98 производителя BREMBO с артикулом 09872610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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