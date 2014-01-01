|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09872610
|Наименование
|09.8726.10_диск тормозной передний!\ MB C140/W140 2.8-6.0/3.0/3.5TD 95-98
|Толщина тормозного диска (мм)
|30
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Минимальная толщина [мм]
|27,4
|Момент затяжки [Нм]
|130
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Высота [мм]
|82
|Наружный диаметр [мм]
|320
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Количество отверстий
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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