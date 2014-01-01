|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09807111
|Наименование
|09.8071.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Mitsubishi L200/Pajero 2.0-2.8D 91>
|Высота [мм]
|45
|Количество отверстий
|6
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|87
|Толщина тормозного диска (мм)
|24
|Момент затяжки [Нм]
|98
|Минимальная толщина [мм]
|22,4
|Поверхность
|с покрытием
|Наружный диаметр [мм]
|276
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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