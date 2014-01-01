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09.8071.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Mitsubishi L200/Pajero 2.0-2.8D 91> артикул 09807111 BREMBO в Алматы

09807111 BREMBO 09.8071.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Mitsubishi L200/Pajero 2.0-2.8D 91>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09807111
Наименование 09.8071.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Mitsubishi L200/Pajero 2.0-2.8D 91>
Высота [мм] 45
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 87
Толщина тормозного диска (мм) 24
Момент затяжки [Нм] 98
Минимальная толщина [мм] 22,4
Поверхность с покрытием
Наружный диаметр [мм] 276

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.8071.11_диск тормозной передний! с покрытием\ Mitsubishi L200/Pajero 2.0-2.8D 91> производителя BREMBO с артикулом 09807111 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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