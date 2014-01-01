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Тормозной диск артикул 09788011 BREMBO в Алматы

09788011 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09788011
Наименование Тормозной диск
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 34
Наружный диаметр [мм] 312
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 25
Диаметр центрирования [мм] 65
Минимальная толщина [мм] 23
Момент затяжки [Нм] 120

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 09788011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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