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09.7823.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB MW163 2.3/2.7/3.2 98-05 артикул 09782311 BREMBO в Алматы

09782311 BREMBO 09.7823.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB MW163 2.3/2.7/3.2 98-05
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09782311
Наименование 09.7823.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB MW163 2.3/2.7/3.2 98-05
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 51
Наружный диаметр [мм] 303
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 26
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 23
Момент затяжки [Нм] 150

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.7823.11_диск тормозной передний! с покрытием\ MB MW163 2.3/2.7/3.2 98-05 производителя BREMBO с артикулом 09782311 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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