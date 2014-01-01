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09.7812.21_диск тормозной передний!\ Subaru Impreza 2.5i 01.08> артикул 09781221 BREMBO в Алматы

09781221 BREMBO 09.7812.21_диск тормозной передний!\ Subaru Impreza 2.5i 01.08>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09781221
Наименование 09.7812.21_диск тормозной передний!\ Subaru Impreza 2.5i 01.08>
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 53
Наружный диаметр [мм] 326
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 58
Минимальная толщина [мм] 28
Момент затяжки [Нм] 100

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.7812.21_диск тормозной передний!\ Subaru Impreza 2.5i 01.08> производителя BREMBO с артикулом 09781221 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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