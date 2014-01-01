|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09781211
|Наименование
|09.7812.11_диск тормозной передний!\ Subaru Impreza 2.0-2.5i 00>
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|30
|Диаметр центрирования [мм]
|58
|Минимальная толщина [мм]
|28
|Момент затяжки [Нм]
|100
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Поверхность
|с покрытием
|Высота [мм]
|53
|Наружный диаметр [мм]
|326
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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