|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09742180
|Наименование
|09.7421.80_диск тормозной передний!\ Jeep Grand Cherokee/Wrangler 2.5/4.0-2.5TD 90>
|Минимальная толщина [мм]
|22,7
|Наружный диаметр [мм]
|280
|Высота [мм]
|82
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|72
|Толщина тормозного диска (мм)
|24,5
|Момент затяжки [Нм]
|115
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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