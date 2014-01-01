menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

09.7421.80_диск тормозной передний!\ Jeep Grand Cherokee/Wrangler 2.5/4.0-2.5TD 90> артикул 09742180 BREMBO в Алматы

09742180 BREMBO 09.7421.80_диск тормозной передний!\ Jeep Grand Cherokee/Wrangler 2.5/4.0-2.5TD 90>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09742180
Наименование 09.7421.80_диск тормозной передний!\ Jeep Grand Cherokee/Wrangler 2.5/4.0-2.5TD 90>
Минимальная толщина [мм] 22,7
Наружный диаметр [мм] 280
Высота [мм] 82
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 72
Толщина тормозного диска (мм) 24,5
Момент затяжки [Нм] 115

С этим товаром покупают...

TEXTAR 2182202

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

NTY ZWTCH011

NTY ZWTCH016

Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

SIDEM 93080

Несущий / направляющий шарнир

SIDEM 93072

Тяга / стойка, подвеска колеса
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.7421.80_диск тормозной передний!\ Jeep Grand Cherokee/Wrangler 2.5/4.0-2.5TD 90> производителя BREMBO с артикулом 09742180 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0