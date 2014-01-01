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Тормозной диск артикул 09722611 BREMBO в Алматы

09722611 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09722611
Наименование Тормозной диск
Наружный диаметр [мм] 319
Высота [мм] 70
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 108
Толщина тормозного диска (мм) 22
Момент затяжки [Нм] 112
Минимальная толщина [мм] 20
Поверхность с покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 09722611 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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