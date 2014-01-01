|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09701076
|Наименование
|09.7010.76_диск тормозной передний!\ Audi A3, VW Bora/Golf 1.8T/2.3/1.9TDi 96>
|Количество отверстий
|5
|Толщина тормозного диска (мм)
|25
|Диаметр центрирования [мм]
|65
|Минимальная толщина [мм]
|22
|Момент затяжки [Нм]
|120
|Высота [мм]
|34
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией, с прорезом
|Наружный диаметр [мм]
|288
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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