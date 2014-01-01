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09.7010.76_диск тормозной передний!\ Audi A3, VW Bora/Golf 1.8T/2.3/1.9TDi 96> артикул 09701076 BREMBO в Алматы

09701076 BREMBO 09.7010.76_диск тормозной передний!\ Audi A3, VW Bora/Golf 1.8T/2.3/1.9TDi 96>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09701076
Наименование 09.7010.76_диск тормозной передний!\ Audi A3, VW Bora/Golf 1.8T/2.3/1.9TDi 96>
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 25
Диаметр центрирования [мм] 65
Минимальная толщина [мм] 22
Момент затяжки [Нм] 120
Высота [мм] 34
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией, с прорезом
Наружный диаметр [мм] 288
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.7010.76_диск тормозной передний!\ Audi A3, VW Bora/Golf 1.8T/2.3/1.9TDi 96> производителя BREMBO с артикулом 09701076 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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