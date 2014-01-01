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09.6753.10_диск тормозной передний!\ Honda Prelude 2.0 92-00 артикул 09675310 BREMBO в Алматы

09675310 BREMBO 09.6753.10_диск тормозной передний!\ Honda Prelude 2.0 92-00
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09675310
Наименование 09.6753.10_диск тормозной передний!\ Honda Prelude 2.0 92-00
Минимальная толщина [мм] 21
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 260
Высота [мм] 47
Количество отверстий 4
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 64
Толщина тормозного диска (мм) 23
Момент затяжки [Нм] 108

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.6753.10_диск тормозной передний!\ Honda Prelude 2.0 92-00 производителя BREMBO с артикулом 09675310 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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