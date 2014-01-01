menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

09.5844.10_диск тормозной передний!\ Toyota Carina 1.6 92-97 артикул 09584410 BREMBO в Алматы

09584410 BREMBO 09.5844.10_диск тормозной передний!\ Toyota Carina 1.6 92-97
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09584410
Наименование 09.5844.10_диск тормозной передний!\ Toyota Carina 1.6 92-97
Диаметр центрирования [мм] 55
Толщина тормозного диска (мм) 25
Момент затяжки [Нм] 103
Минимальная толщина [мм] 24
Наружный диаметр [мм] 255
Высота [мм] 49
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией

С этим товаром покупают...

BREMBO P83034

Колодки тормозные дисковые перед

GLEID NEZAM

SAT ST1745121070

Кольцо глушителя конус №2 TOYOTA VITZ 05- / IST 07- / COROLLA 06- / AURIS 06- / PREMIO / ALLION 07- 1NZ / 2NZ /

NK 204558

Тормозной диск

HONDA 19222PT0300

Ремкомплект Нижней Части Двигателя
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.5844.10_диск тормозной передний!\ Toyota Carina 1.6 92-97 производителя BREMBO с артикулом 09584410 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0