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09.5704.20_диск тормозной передний!\ MB W140/C140 2.8-6.0 91-99 артикул 09570420 BREMBO в Алматы

09570420 BREMBO 09.5704.20_диск тормозной передний!\ MB W140/C140 2.8-6.0 91-99
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09570420
Наименование 09.5704.20_диск тормозной передний!\ MB W140/C140 2.8-6.0 91-99
Минимальная толщина [мм] 27,4
Момент затяжки [Нм] 150
Обработка Высокоуглеродистый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Высота [мм] 82
Наружный диаметр [мм] 320
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 67
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.5704.20_диск тормозной передний!\ MB W140/C140 2.8-6.0 91-99 производителя BREMBO с артикулом 09570420 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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