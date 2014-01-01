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09.5640.20_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Eclipse I 2.0 16V <95 артикул 09564020 BREMBO в Алматы

09564020 BREMBO 09.5640.20_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Eclipse I 2.0 16V <95
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09564020
Наименование 09.5640.20_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Eclipse I 2.0 16V <95
Толщина тормозного диска (мм) 24
Момент затяжки [Нм] 108
Минимальная толщина [мм] 22,4
Наружный диаметр [мм] 256
Высота [мм] 45
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 69

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.5640.20_диск тормозной передний!\ Mitsubishi Eclipse I 2.0 16V <95 производителя BREMBO с артикулом 09564020 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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