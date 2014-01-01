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09.5623.14_диск тормозной передний!\ Toyota Camry 2.2 91> артикул 09562314 BREMBO в Алматы

09562314 BREMBO 09.5623.14_диск тормозной передний!\ Toyota Camry 2.2 91>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09562314
Наименование 09.5623.14_диск тормозной передний!\ Toyota Camry 2.2 91>
Высота [мм] 49
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 62
Толщина тормозного диска (мм) 28
Момент затяжки [Нм] 103
Минимальная толщина [мм] 26
Наружный диаметр [мм] 255

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.5623.14_диск тормозной передний!\ Toyota Camry 2.2 91> производителя BREMBO с артикулом 09562314 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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