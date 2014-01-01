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Тормозной диск артикул 09557921 BREMBO в Алматы

09557921 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09557921
Наименование Тормозной диск
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 77
Наружный диаметр [мм] 324
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 30
Диаметр центрирования [мм] 79
Минимальная толщина [мм] 28,4
Момент затяжки [Нм] 120
Обработка Высокоуглеродистый

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 09557921 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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