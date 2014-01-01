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09.5577.10_диск тормозной передний!\ Opel Frontera 2.0-2.8TD 91-98 артикул 09557710 BREMBO в Алматы

09557710 BREMBO 09.5577.10_диск тормозной передний!\ Opel Frontera 2.0-2.8TD 91-98
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09557710
Наименование 09.5577.10_диск тормозной передний!\ Opel Frontera 2.0-2.8TD 91-98
Наружный диаметр [мм] 257
Высота [мм] 36
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 88
Толщина тормозного диска (мм) 22
Момент затяжки [Нм] 118
Минимальная толщина [мм] 20,6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.5577.10_диск тормозной передний!\ Opel Frontera 2.0-2.8TD 91-98 производителя BREMBO с артикулом 09557710 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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