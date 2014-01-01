|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09529014
|Наименование
|09.5290.14_диск тормозной передний!\ Honda Accord/Civic 1.5-2.0TDi 93-01
|Момент затяжки [Нм]
|108
|Минимальная толщина [мм]
|21
|Наружный диаметр [мм]
|259
|Высота [мм]
|34
|Количество отверстий
|4
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|92
|Толщина тормозного диска (мм)
|23
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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