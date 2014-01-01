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09.5055.10_диск тормозной передний!\ Nissan Terrano 2.4-2.7TD 87> артикул 09505510 BREMBO в Алматы

09505510 BREMBO 09.5055.10_диск тормозной передний!\ Nissan Terrano 2.4-2.7TD 87>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09505510
Наименование 09.5055.10_диск тормозной передний!\ Nissan Terrano 2.4-2.7TD 87>
Минимальная толщина [мм] 24
Наружный диаметр [мм] 277
Высота [мм] 39
Количество отверстий 6
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 100
Толщина тормозного диска (мм) 26
Момент затяжки [Нм] 133

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.5055.10_диск тормозной передний!\ Nissan Terrano 2.4-2.7TD 87> производителя BREMBO с артикулом 09505510 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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