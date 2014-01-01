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09.4883.10_диск тормозной передний!\ BMW E30/Z1 1.6-2.4D M10-M42 82-94 артикул 09488310 BREMBO в Алматы

09488310 BREMBO 09.4883.10_диск тормозной передний!\ BMW E30/Z1 1.6-2.4D M10-M42 82-94
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09488310
Наименование 09.4883.10_диск тормозной передний!\ BMW E30/Z1 1.6-2.4D M10-M42 82-94
Толщина тормозного диска (мм) 22
Момент затяжки [Нм] 120
Минимальная толщина [мм] 20,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 260
Высота [мм] 35
Количество отверстий 4
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 66

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.4883.10_диск тормозной передний!\ BMW E30/Z1 1.6-2.4D M10-M42 82-94 производителя BREMBO с артикулом 09488310 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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