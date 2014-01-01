|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|09488310
|Наименование
|09.4883.10_диск тормозной передний!\ BMW E30/Z1 1.6-2.4D M10-M42 82-94
|Толщина тормозного диска (мм)
|22
|Момент затяжки [Нм]
|120
|Минимальная толщина [мм]
|20,4
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Наружный диаметр [мм]
|260
|Высота [мм]
|35
|Количество отверстий
|4
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Диаметр центрирования [мм]
|66
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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