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08.R101.11_диск тормозной задний!\ MB W164/W251 3.5/3.0CDi 05> артикул 08R10111 BREMBO в Алматы

08R10111 BREMBO 08.R101.11_диск тормозной задний!\ MB W164/W251 3.5/3.0CDi 05>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08R10111
Наименование 08.R101.11_диск тормозной задний!\ MB W164/W251 3.5/3.0CDi 05>
Момент затяжки [Нм] 150
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 63
Наружный диаметр [мм] 330
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска полный
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 14
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 11,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.R101.11_диск тормозной задний!\ MB W164/W251 3.5/3.0CDi 05> производителя BREMBO с артикулом 08R10111 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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