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Тормозной диск артикул 08C17220 BREMBO в Алматы

08C17220 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08C17220
Наименование Тормозной диск
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 76
Толщина тормозного диска (мм) 10
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Минимальная толщина [мм] 8,4
Наружный диаметр [мм] 262
Высота [мм] 45
Количество отверстий 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 08C17220 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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