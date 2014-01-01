|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|08B56611
|Наименование
|08.B566.11_диск тормозной задний!\ Toyota Camry, Lexus ES 2.4/3.5 06>
|Высота [мм]
|67
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|полный
|Диаметр центрирования [мм]
|62
|Толщина тормозного диска (мм)
|10
|Поверхность
|с покрытием
|Минимальная толщина [мм]
|8,5
|Наружный диаметр [мм]
|281
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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