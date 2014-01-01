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08.B566.11_диск тормозной задний!\ Toyota Camry, Lexus ES 2.4/3.5 06> артикул 08B56611 BREMBO в Алматы

08B56611 BREMBO 08.B566.11_диск тормозной задний!\ Toyota Camry, Lexus ES 2.4/3.5 06>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08B56611
Наименование 08.B566.11_диск тормозной задний!\ Toyota Camry, Lexus ES 2.4/3.5 06>
Высота [мм] 67
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 62
Толщина тормозного диска (мм) 10
Поверхность с покрытием
Минимальная толщина [мм] 8,5
Наружный диаметр [мм] 281

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.B566.11_диск тормозной задний!\ Toyota Camry, Lexus ES 2.4/3.5 06> производителя BREMBO с артикулом 08B56611 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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