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Тормозной диск артикул 08A86910 BREMBO в Алматы

08A86910 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08A86910
Наименование Тормозной диск
Диаметр центрирования [мм] 76
Толщина тормозного диска (мм) 10
Момент затяжки [Нм] 100
Минимальная толщина [мм] 8,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Наружный диаметр [мм] 262
Высота [мм] 61
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска полный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 08A86910 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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