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08.A650.10_диск тормозной задний! Renault Master 2.3 DCi 10> артикул 08A65010 BREMBO в Алматы

08A65010 BREMBO 08.A650.10_диск тормозной задний! Renault Master 2.3 DCi 10>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08A65010
Наименование 08.A650.10_диск тормозной задний! Renault Master 2.3 DCi 10>
Наружный диаметр [мм] 302
Высота [мм] 51
Количество отверстий 8
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 120
Толщина тормозного диска (мм) 18
Минимальная толщина [мм] 15
Запчасть 08.A650.10_диск тормозной задний! Рено Master 2.3 DCi 10> представлена по производителю BREMBO с артикулом 08.A650.10. У данной детали есть аналоги с номерами: 08A65010 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 08.A650.10_диск тормозной задний! Рено Master 2.3 DCi 10> на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BREMBO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.A650.10_диск тормозной задний! Renault Master 2.3 DCi 10> производителя BREMBO с артикулом 08A65010 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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