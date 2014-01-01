|Производитель / Поставщик
|BREMBO
|№ Производителя
|08A65010
|Наименование
|08.A650.10_диск тормозной задний! Renault Master 2.3 DCi 10>
|Наружный диаметр [мм]
|302
|Высота [мм]
|51
|Количество отверстий
|8
|Тип тормозного диска
|полный
|Диаметр центрирования [мм]
|120
|Толщина тормозного диска (мм)
|18
|Минимальная толщина [мм]
|15
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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