Количество отверстий 8 Тип тормозного диска полный Диаметр центрирования [мм] 120 Толщина тормозного диска (мм) 18 Минимальная толщина [мм] 15

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