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Тормозной диск артикул 08A02920 BREMBO в Алматы

08A02920 BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08A02920
Наименование Тормозной диск
Минимальная толщина [мм] 9
Наружный диаметр [мм] 265
Высота [мм] 41
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 64
Толщина тормозного диска (мм) 11
Момент затяжки [Нм] 100

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 08A02920 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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