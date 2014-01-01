Высота [мм] 67 Количество отверстий 6 Тип тормозного диска полный Диаметр центрирования [мм] 108 Толщина тормозного диска (мм) 16

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