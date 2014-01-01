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08.9584.11_диск тормозной задний!\ MB W211 2.0-3.2CDi 03> артикул 08958411 BREMBO в Алматы

08958411 BREMBO 08.9584.11_диск тормозной задний!\ MB W211 2.0-3.2CDi 03>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08958411
Наименование 08.9584.11_диск тормозной задний!\ MB W211 2.0-3.2CDi 03>
Момент затяжки [Нм] 130
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 66
Наружный диаметр [мм] 300
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска полный
Количество отверстий 5
Толщина тормозного диска (мм) 10
Диаметр центрирования [мм] 67
Минимальная толщина [мм] 8,3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.9584.11_диск тормозной задний!\ MB W211 2.0-3.2CDi 03> производителя BREMBO с артикулом 08958411 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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