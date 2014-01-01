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08.9509.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB Sprinter, VW Crafter all 06> артикул 08950911 BREMBO в Алматы

08950911 BREMBO 08.9509.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB Sprinter, VW Crafter all 06>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08950911
Наименование 08.9509.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB Sprinter, VW Crafter all 06>
Тип тормозного диска полный
Количество отверстий 6
Толщина тормозного диска (мм) 16
Диаметр центрирования [мм] 85
Минимальная толщина [мм] 14
Момент затяжки [Нм] 175
Обработка Высокоуглеродистый
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 71
Наружный диаметр [мм] 298
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.9509.11_диск тормозной задний! с покрытием\ MB Sprinter, VW Crafter all 06> производителя BREMBO с артикулом 08950911 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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